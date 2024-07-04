«Ему было 34 года»: под Харьковом погиб уроженец Одесской области

Об этом сообщили на странице Любашевской громады в Facebook.

«Любашевская громада, как и вся Украина, снова теряет лучших своих воинов. Защищая Украину от врага, во время выполнения боевого задания и вражеского обстрела вблизи населенного пункта Ветеринарное Харьковской области, 25 июня 2024 погиб наш земляк – Махновский Иван Григорьевич, 09.01.1990 г.р. Ему было 34 года», – говорится в сообщении.

Иван родился в селе Александровка Сергеевского старостинского округа Любашевского поселкового совета, здесь окончил школу, хорошо учился, получил высшее образование.

До войны жил и работал с семьей в городе Днепре, где работал на местном производстве на заводе Стальканат.

«Веселый и всегда дружелюбный, внимательный к коллегам и мастеру на все руки. Был хорошим чутким отцом, любимым мужем, заботливым сыном, у которого осталось двое дочерей, которых любил безгранично и жил ради семьи, имел много планов и мечтаний в жизни и очень любил Украину», – рассказали о погибщшем в Любашевской громаде.

Иван стал в ряды Защитников Украины с первых дней войны – в феврале 2022 года. После Победы он планировал вернуться на завод, спокойно работать, жить мирной жизнью и заботиться о семье…

Воина похоронили в Днепре 29 июня.

Как сообщалось ранее, 21 июня во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Евгеньевка Покровского района Донецкой области погиб житель поселка Любашевка Дмитрий Хлебодаров. В апреле этого года ему исполнилось 38 лет.