В порту Одесской области погиб командир корабля морской охраны

Об этом сообщили в Нерубайской сельской территориальной громаде.

Когда именно погиб Владимир Ковальчук, в громаде не уточнили.

«Мы искренне сочувствуем семье погибшего, разделяя вашу боль и печаль. С глубоким уважением склоняем головы перед светлой памятью Героя! Невозможно утолить боль невосполнимой утраты. Мы в вечном долгу перед защитниками, которые отдают жизнь за Украину, за ее мирное будущее!» — говорится в сообщении.

Прощание с погибшим Защитником состоится сегодня, 24 сентября.

Напомним, днем, 20 сентября 2024 года, враг совершил ракетную атаку на Одессу. Обломки ракеты «Искандер-М» повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа.