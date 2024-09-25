На війні загинув 27-річний солдат із Одеської області

Сумна та страшна звістка прийшла до Любашівської громади: на війні з росією загинув житель села Кричунове військовослужбовець Михайло Вінтоняк.
За даними Подільського районного ТЦК, Михайло Вінтоняк, військовослужбовець 3-го розвідувального відділення розвідувального взводу з військових частин ЗСУ загинув 21 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області. Йому назавжди залишиться 27 років.
«Від імені всієї Любашівської громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Ніякими словами не вгамувати пекучий біль втрати і не залікувати рани в душі.
У день похорону військовослужбовців, які віддали життя за Україну в Любашівській селищній територіальній громаді, буде оголошено День жалоби»,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 вересня 2024 року внаслідок ворожого ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеської області загинув командир корабля морської охорони, капітан третього рангу Володимир Ковальчук.
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