В Одессе водитель фуры задавил женщину и уехал

Вечером пятницы, 14 января 2022 года, в Суворовском районе Одессы произошло смертельное ДТП на улице Паустовского. Водитель фуры сбил насмерть женщину и скрылся.

По сообщению областного управления полиции, женщина переходила дорогу на улице Паустовского перед перекрестком с проспектом Добровольского, когда на нее наехал грузовик. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Ориентировку на машину виновника ДТП передали всем патрульным группам и вскоре водителя удалось разыскать в Косовке Березовского района.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, водителя проверят на состояние опьянения и назначат ряд экспертиз.

Напомним, утром 14 января на трассе Одесса – Рени водитель рейсового автобуса «София – Киев» сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

В тот же день в аварии на трассе Киев – Одесса разбилась насмерть жена известного украинского футболиста Олега Данченко.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области