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В Одесской области планируют запустить мини-асфальтный завод «на колесах»

В Одесской области планируют запустить мини-асфальтный завод «на колесах»

В Сафьяновской громаде Измаильского района в конце августа планируют запустить своеобразный мини-асфальтный завод на «колесах». Речь идет о рециклере асфальта – установке для ямочного ремонта дорог, которая может быть выполнена в виде самоходной или прицепной машины.

Об этом сообщило издание «ЮгToday» со ссылкой на управление ЖКХ Сафьяновской громады.

Для того чтобы изготовить смесь, укладываемую на дорожное полотно, оборудование выполняет вторичную переработку асфальта, используя для этого такие материалы, как куски или крошка от продуктов фрезерования. Для этого регенератор непосредственно на месте проведения работ разогревает будущие компоненты смеси и тщательно перемешивает их.

По словам руководителя управления ЖКХ Сафьяновской громады Петра Делигиоза, стоимость оборудования для мобильного мини-асфальтного завода обойдется местному бюджету около 1,1-1,2 млн. грн.

Чтобы громада не покупала асфальтобетон у кого-то, чтобы выполнить ямочный ремонт определенного участка, для УЖКХ приобретен рециклер стоимостью более одного миллиона гривен. В общине в последнее время ямы из дорожного полотна улиц убираются своими силами, с помощью рабочих коммунальных хозяйств. А рециклер через час сможет изготовить на месте до одной тонны горячего асфальта, необходимого для работ.

– рассказал Петр Делигиоз.

Напомним, что в Одесской области планируют провести ремонтные работы моста и дороги сообщением Измаил-Килия-Вилково на сумму более 163 миллионов гривен.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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