Вблизи Привоза: масштабный ремонт и транспортные сложности (фоторепортаж)

Вблизи Привоза, на пересечении улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской, продолжаются ремонтные работы. Сейчас ремонт (точнее, реконструкция) связан с, мягко говоря, неудобством: популярные трамвайные маршруты временно заменены на маршрутки.

Реконструкция в «горячей стадии»

Ремонт на углу Пантелеймоновской и Старопортофранковской, который должен был начаться еще до полномасштабной войны, продолжается. Напомним, он стартовал в начале августа этого года.

Что сейчас? Не узнать это место, конечно. Повсюду заборы, все перекопано, не пройти.

Но если в начале ремонта были лишь некоторые «неудобства», теперь, когда он перешел в «горячую стадию», стало совсем трудно добираться до того же «родного Привоза», не говоря о других направлениях.

Ничего не поделаешь: реконструкция подразумевает демонтаж рельсов, стрелочных переводов и глухих пересечений с установкой стандартных стрелок. Напомним также, что рабочим проектом предусмотрены меры по обеспечению требований маломобильных групп населения. Исходя из всего этого, понятно, что три популярных трамвайных маршрута работу на время ремонта прекратили.

«А что здесь с трамваями?»

Трамваи заменили маршрутками. Люди, как уже сообщала «Одесская жизнь», жалуются на такую замену.

«Удобства» еще те!.. Не говоря уже, что трамваю 28-го маршрута замены совсем не нашлось.

Но и это еще не все. На одной из трамвайных остановок, например, мы увидели два «взаимоисключающих» объявления.

На одном читаем, что в связи с ремонтом трамваи изменили графики движения. На другом – движение трамвайных маршрутов 5, 17, 28 приостановлено до окончания ремонтных работ. Вот и разбирайся в сути этих объявлений.

Стоит ли удивляться, что люди все еще часто спрашивают: «А что тут с трамваями?..».

А вот как сейчас выглядит этот «горячий участок» на пересечении двух исторических улиц, смотрите на наших фото:

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