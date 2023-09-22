Важная одесская магистраль к концу года должна стать шестирядной

Николаевскую дорогу, соединяющую центр Одессы с жилым массивом поселка Котовского, расширят до шести полос. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Об этом сообщил сегодня, 21 сентября, Геннадий Труханов на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета.

Разговоры о расширении Николаевской дороги продолжаются несколько лет. Впервые об этом заговорили еще в 2019 году.

Напомним, тогда местные власти планировали добавить еще одну полосу к пяти имеющимся. Однако для этого не хватало ее существующей ширины – 17,6 метра.

Так что планировалось выйти за предел проезжей части, захватив примерно полтора метра тротуара.

До полномасштабного вторжения в мэрии хотели сделать на Николаевской дороге выделенные полосы общественного транспорта, добавить еще одну реверсивную полосу путем изменения разметки и модернизировать систему светофоров.

Это позволило бы увеличить пропускную способность этой дороги в часы пик — утром в сторону центра города и вечером в обратном.

До войны стоимость работ на Николаевской дороге оценивалась в 8,5 миллиона гривен. Сюда входили установка металлических фермовых конструкций, светофоры, разметки, дорожные знаки. После начала полномасштабной войны договор с производителем работ ООО «Строительная компания «Мега шаг» был расторгнут.

Но в июле 2023 г. договор снова заключили с этой же компанией. Работы подешевели – теперь они стоят 4,2 млн гривен. Правда, изменился и список работ. Теперь строительная компания установит только фермовые конструкции, а нанесение разметки, установку светофоров и дорожных знаков с техзадания убрали.

В настоящее время на Николаевской дороге проезжая часть состоит из пять полос для движения автотранспорта, одна из которых реверсивная.

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