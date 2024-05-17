На улицы Одессы вышли новые трамваи: по каким маршрутам

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Один из них – это многосекционный вагон длиной 26 метров, который Одесса получила в мае поточного года. Эти вагоны производит компания Татра-Юг и поставляет в рамках проекта Городской общественный транспорт Украины за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Всего в Одессе таких трамваев должно быть 13 единиц — именно столько приобрел город по условиям кредитного договора на сумму в 20 миллионов евро.

Первый трамвай одесситам презентовали 27 декабря. Второй трамвай-великан курсирует по маршруту № 17 «Куликовое поле -11-я станция Большого Фонтана».

Кроме того, сегодня на маршрут №7 вышел обновленный трамвай с кондиционером, которому предоставили вторую жизнь работники вагоно-ремонтных мастерских КП «ОМЕТ».

Это уже третий вагон, в салоне которого установлены современная система кондиционирования и транзисторно-импульсная система управления тяговым электродвигателем. Она позволяет снизить расход электроэнергии на 40%.