Новости Одессы и Одесской области

На улицы Одессы вышли новые трамваи: по каким маршрутам

На улицы Одессы вышли новые трамваи: по каким маршрутам

Сегодня, 17 мая, в Одессе на маршруты вышли два новых трамвая. Электротранспорт будет работать на 17-м и 7-м маршрутах.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Один из них – это многосекционный вагон длиной 26 метров, который Одесса получила в мае поточного года. Эти вагоны производит компания Татра-Юг и поставляет в рамках проекта Городской общественный транспорт Украины за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Всего в Одессе таких трамваев должно быть 13 единиц — именно столько приобрел город по условиям кредитного договора на сумму в 20 миллионов евро.

Первый трамвай одесситам презентовали 27 декабря. Второй трамвай-великан курсирует по маршруту № 17 «Куликовое поле -11-я станция Большого Фонтана».

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Кроме того, сегодня на маршрут №7 вышел обновленный трамвай с кондиционером, которому предоставили вторую жизнь работники вагоно-ремонтных мастерских КП «ОМЕТ».

Это уже третий вагон, в салоне которого установлены современная система кондиционирования и транзисторно-импульсная система управления тяговым электродвигателем. Она позволяет снизить расход электроэнергии на 40%.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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