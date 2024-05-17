На вулиці Одеси вийшли нові трамваї: за якими маршрутами

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Один із них – це багатосекційний вагон завдовжки 26 метрів, який Одеса отримала в травні поточного року. Ці вагони виробляє компанія Татра-Південь і поставляє в рамках проєкту Міський громадський транспорт України за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Загалом в Одесі таких трамваїв має бути 13 одиниць – саме стільки придбало місто за умовами кредитного договору на суму в 20 мільйонів євро.

Перший трамвай одеситам презентували 27 грудня. Другий трамвай-велетень курсує за маршрутом № 17 «Куликове поле -11-а станція Великого Фонтану».

Крім того, сьогодні на маршрут №7 вийшов оновлений трамвай з кондиціонером, якому надали друге життя працівники вагоно-ремонтних майстерень КП «ОМЕТ».

Це вже третій вагон, у салоні якого встановлено сучасну систему кондиціонування та транзисторно-імпульсну систему управління тяговим електродвигуном. Вона дає змогу знизити витрату електроенергії на 40%.