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На вулиці Одеси вийшли нові трамваї: за якими маршрутами

На вулиці Одеси вийшли нові трамваї: за якими маршрутами

Сьогодні, 17 травня, в Одесі на маршрути вийшли два нові трамваї. Електротранспорт працюватиме на 17-му і 7-му маршрутах.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Один із них – це багатосекційний вагон завдовжки 26 метрів, який Одеса отримала в травні поточного року. Ці вагони виробляє компанія Татра-Південь і поставляє в рамках проєкту Міський громадський транспорт України за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Загалом в Одесі таких трамваїв має бути 13 одиниць – саме стільки придбало місто за умовами кредитного договору на суму в 20 мільйонів євро.

Перший трамвай одеситам презентували 27 грудня. Другий трамвай-велетень курсує за маршрутом № 17 «Куликове поле -11-а станція Великого Фонтану».

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Крім того, сьогодні на маршрут №7 вийшов оновлений трамвай з кондиціонером, якому надали друге життя працівники вагоно-ремонтних майстерень КП «ОМЕТ».

Це вже третій вагон, у салоні якого встановлено сучасну систему кондиціонування та транзисторно-імпульсну систему управління тяговим електродвигуном. Вона дає змогу знизити витрату електроенергії на 40%.

 

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