В Одессе на маршрут выйдет второй обновленный трамвай с кондиционером (видео)

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

11 сентября 2023 года был презентован первый из таких вагонов, с бортовым номером 3249. Он уже 5 месяцев работает на маршруте №7.

Презентация второго капитально переоборудованного вагона состоялась 18 января. Кроме обновления обшивки и внутренней отделки, специалисты повысили безопасность и экономичность эксплуатации трамвайного вагона Т-3.

Обновленный трамвай сейчас выехал на обкатку, а впоследствии выйдет на маршрут №7.

Сообщается, что сейчас работники вагонно-ремонтных мастерских работают над третьим таким вагоном. При обновлении трамваи, фактически, собираются заново. От старых остается только так называемая «хребтовая балка».

Характеристики вагона:

установленный комплект обшивки салона и кабины водителя;

улучшен уровень пожарной безопасности за счет перемещения предохранителя высокого напряжения 600 Вольт под вагон;

установленная транзисторно-импульсная система тяговым электродвигателем, позволяющая снизить расход электроэнергии на 40%;

перепланировано размещение электрооборудования, часть которого установлена на крыше;

установлено энергоэффективное, светодиодное наружное и внутреннее освещение;

улучшены условия работы водителя в кабине за счет:

-установка нового пульта управления,

-удобного сиденья,

-современной системы кондиционирования.

Для удобства пассажиров:

впервые среди предприятий городского электротранспорта в салоне установлена современная система кондиционирования воздуха;

установленные вандалоустойчивые зарядные устройства;

поручни для пассажиров покрыты современными износостойкими поршковыми красками.

установлены удобные сиденья с «фирменной»

обшивкой;

обшивкой; количество мест для сидения составляет — 24, общая пассажировместимость -150

установленные визуально-звуковые информационные

системы оповещения пассажиров.

Напомним, что каждый модернизированный трамвай с учетом всех комплектующих обошелся коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс» в сумму чуть менее 10 миллионов гривен.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе реализован проект по закупке 13 новых многосекционных вагонов «Татра». Первый уже работает на трамвайном маршруте №17. В 2024 году ожидается поставка еще 12 вагонов.