В Одессе на маршрут выйдет второй обновленный трамвай с кондиционером (видео)

В Одессе презентовали еще один трамвайный вагон “Татра Т-3”, который переоборудовали мастера КП «Одесгорэлектротранс». Срок эксплуатации модернизированного вагона с бортовым номером 3249 продлен на 10 лет.
Об этом сообщили в мэрии Одессы.
11 сентября 2023 года был презентован первый из таких вагонов, с бортовым номером 3249. Он уже 5 месяцев работает на маршруте №7.
Презентация второго капитально переоборудованного вагона состоялась 18 января. Кроме обновления обшивки и внутренней отделки, специалисты повысили безопасность и экономичность эксплуатации трамвайного вагона Т-3.
Обновленный трамвай сейчас выехал на обкатку, а впоследствии выйдет на маршрут №7.
Сообщается, что сейчас работники вагонно-ремонтных мастерских работают над третьим таким вагоном. При обновлении трамваи, фактически, собираются заново. От старых остается только так называемая «хребтовая балка».
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Характеристики вагона:
- установленный комплект обшивки салона и кабины водителя;
- улучшен уровень пожарной безопасности за счет перемещения предохранителя высокого напряжения 600 Вольт под вагон;
- установленная транзисторно-импульсная система тяговым электродвигателем, позволяющая снизить расход электроэнергии на 40%;
- перепланировано размещение электрооборудования, часть которого установлена на крыше;
- установлено энергоэффективное, светодиодное наружное и внутреннее освещение;
- улучшены условия работы водителя в кабине за счет:
-установка нового пульта управления,
-удобного сиденья,
-современной системы кондиционирования.
Для удобства пассажиров:
- впервые среди предприятий городского электротранспорта в салоне установлена современная система кондиционирования воздуха;
- установленные вандалоустойчивые зарядные устройства;
- поручни для пассажиров покрыты современными износостойкими поршковыми красками.
- установлены удобные сиденья с «фирменной»
обшивкой;
- количество мест для сидения составляет — 24, общая пассажировместимость -150
- установленные визуально-звуковые информационные
системы оповещения пассажиров.
Напомним, что каждый модернизированный трамвай с учетом всех комплектующих обошелся коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс» в сумму чуть менее 10 миллионов гривен.
Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе реализован проект по закупке 13 новых многосекционных вагонов «Татра». Первый уже работает на трамвайном маршруте №17. В 2024 году ожидается поставка еще 12 вагонов.
Долгих лет жизни тебе и службы, трамвайчик )))