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В Одессе на маршрут выйдет второй обновленный трамвай с кондиционером (видео)

В Одессе на маршрут выйдет второй обновленный трамвай с кондиционером (видео)

В Одессе презентовали еще один трамвайный вагон “Татра Т-3”, который переоборудовали мастера КП «Одесгорэлектротранс». Срок эксплуатации модернизированного вагона с бортовым номером 3249 продлен на 10 лет. 

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

11 сентября 2023 года был презентован первый из таких вагонов, с бортовым номером 3249. Он уже 5 месяцев работает на маршруте №7.

Презентация второго капитально переоборудованного вагона состоялась 18 января. Кроме обновления обшивки и внутренней отделки, специалисты повысили безопасность и экономичность эксплуатации трамвайного вагона Т-3.

Обновленный трамвай сейчас выехал на обкатку, а впоследствии выйдет на маршрут №7.

Сообщается, что сейчас работники вагонно-ремонтных мастерских работают над третьим таким вагоном. При обновлении трамваи, фактически, собираются заново. От старых остается только так называемая «хребтовая балка».

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Характеристики вагона:

  • установленный комплект обшивки салона и кабины водителя;
  • улучшен уровень пожарной безопасности за счет перемещения предохранителя высокого напряжения 600 Вольт под вагон;
  • установленная транзисторно-импульсная система тяговым электродвигателем, позволяющая снизить расход электроэнергии на 40%;
  • перепланировано размещение электрооборудования, часть которого установлена на крыше;
  • установлено энергоэффективное, светодиодное наружное и внутреннее освещение;
  • улучшены условия работы водителя в кабине за счет:

-установка нового пульта управления,
-удобного сиденья,
-современной системы кондиционирования.

Для удобства пассажиров:

  • впервые среди предприятий городского электротранспорта в салоне установлена современная система кондиционирования воздуха;
  • установленные вандалоустойчивые зарядные устройства;
  • поручни для пассажиров покрыты современными износостойкими поршковыми красками.
  • установлены удобные сиденья с «фирменной»
    обшивкой;
  • количество мест для сидения составляет — 24, общая пассажировместимость -150
  • установленные визуально-звуковые информационные
    системы оповещения пассажиров.

Напомним, что каждый модернизированный трамвай с учетом всех комплектующих обошелся коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс» в сумму чуть менее 10 миллионов гривен.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе реализован проект по закупке 13 новых многосекционных вагонов «Татра». Первый уже работает на трамвайном маршруте №17. В 2024 году ожидается поставка еще 12 вагонов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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SELENA N
SELENA N
41 минут назад

Долгих лет жизни тебе и службы, трамвайчик )))

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