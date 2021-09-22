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Коллапс на Люстдорфской дороге: когда будет, как объезжать пробки?

Коллапс на Люстдорфской дороге: когда будет, как объезжать пробки?

Вдоль Люстдорфской дороги начинают прокладывать новую высоковольтную линию, необходимую для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевская». Часть работ по строительству и подключению к энергосетям города новой электроподстанции будет вестись по магистральным улицам Одессы: Люстдорфской дороге и улице Водопроводной. А потому движение автотранспорта там будет частично ограничено.

Почему будут пробки?

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А это в любом случае повлечет неудобства для горожан. Хотя муниципальные власти, по словам вице-мэра Дмитрия Жемана, выставили очень жесткие условия по организации дорожного движения.

Чтобы разгрузить поток машин, на участке Люстдорфской дороги — от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса — будет организовано реверсивное движение. Нововведение начало действовать с 20 сентября.

На местах максимального сужения дороги будут поставлены реверсные светофоры, которые дадут возможность выпускать и запускать потоки в спальный район в часы пик. Хотя основные работы будут стараться проводить по выходным, когда поток транспорта не такой интенсивный.

При этом Люстдорфская дорога — одна из самых загруженных магистралей города. В будни пробки на разных ее участках возникают каждое утро. Введение на этой улице реверсивного движения — это практически гарантированный транспортный коллапс в часы пик. Водителям автомобилей и пассажирам общественного транспорта следует заранее готовиться к стоянию в пробках и задержкам.

Какие участки и когда объезжать?

Компания ДТЭК «Одесские электросети» также сообщила, что строительство подстанции вдоль Люстдорфской дороги будет идти круглосуточно до 18 декабря. Сложные работы, связанные с перекрытием движения, энергетики будут выполнять ночью. Днем возможно перекрытие одной из дорожных полос на таких участках:

  • в направлении Адмиральского проспекта — до 2 октября от улицы Артиллерийской до Люстдорфской дороги, 7 (ПТУ Национальной гвардии Украины) и по улице Артиллерийской в направлении Среднефонтанской;
  • в направлении площади Толбухина — до 5 ноября от ЖК «Дмитровский-3» до площади Толбухина;
  • в направлении Адмиральского проспекта — со 2 октября по 1 декабря от Люстдорфской дороги, 7 до улицы Багрицкого;
  • в направлении площади Толбухина — с 9 октября до 11 ноября от улицы Сибирской до Люстдорфской дороги, 60 (школа №50);
  • до Адмиральского проспекта (от улицы Бреуса) — со 2 ноября до 18 декабря;
  • до Адмиральского проспекта (от площади Толбухина) — со 2 ноября до 18 декабря.

Ранее мы рассказывали о том, как комментируют ситуацию на Люстдорфской дороге мэрия Одессы и вице-мэр Дмитрий Жеман.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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