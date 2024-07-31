После очередной трагедии на трассе М-15 власти «закрыли глаза» на национальные стандарты Украины

У дороги – четыре жертвы

Напомним, что по территории села Орловка проходит трасса международного значения М-15. Жилые дома находятся в непосредственной близости к проезжей части, от дороги их отделяет узкий, порядка 70-80 сантиметров тротуар, и то с одной стороны.

На дороге – интенсивное движение транспорта, в том числе и большегрузного, который следует на паромную переправу «Орловка», в Ренийский порт и на международный пункт пропуска «Рени». У этой дороги уже четыре жертвы.

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Жители села неоднократно поднимали на уровне органа местного самоуправления вопрос безопасности – встречались с мэром, выносили проблему на рассмотрение депутатов.

Это дорога – не коммунальная, она государственного значения, — прокомментировал Игорь Плехов. – Учитывая многочисленные жалобы населения на то, что фуры превышают скорость по территории села, мы неоднократно обращались в соответствующие инстанции. В частности, мы просили установить камеры видеонаблюдения с фиксацией номеров машин, чтобы водителей можно было штрафовать. Громада была готова приобрести такие камеры. Однако решение вопроса затянулось.

Жители заблокировали движение

После аварии с трагическим исходом жители Орловки вышли на акцию протеста и по сути перекрыли движение по трассе – они ходили по пешеходному переходу.

Они согласились разблокировать движение только после того, как власти обещали безотлагательно предпринять меры – установить «лежачих полицейских».

И действительно, на следующий же день, 26 июля ООО «Евродор», организация, которая обслуживает этот участок трассы М-15, пригнала технику и привезла асфальт.

Почему это нельзя было сделать раньше? Как пояснил Игорь Плехов, согласно пункта 5.7 национального стандарта Украины ДСТУ 4123:2006, «Заборонено встановлювати елементи примусового зниження швидкості на автомобільних дорогах загального користування поза межами населених пунктів та на магістральних вулицях», поэтому до сих пор это не разрешалось.

Акция протеста и намерения жителей и впредь действовать решительно, заставили власти «закрыть глаза» на действующие правила.

Решит ли «лежачий полицейский» проблему?

Однако, на наш взгляд «лежачий полицейский» — не самое эффективное средство воздействия на безответственных водителей. Еще в ходе ремонта трассы на въезде в Орловку был построен островок полуовальной формы с изгибом проезжей части – европейская практика, заставляющая водителей снижать скорость и быть внимательнее за рулем. Однако, минуя этот островок, некоторые водители вновь жмут на газ и нарушают скоростной режим.

Недавно, в июне текущего года, Ренийская громада выделила из своего бюджета 19,5 миллиона гривен в виде субвенции Одесскому областному управлению Нацполиции для приобретения более 200 камер видеонаблюдения, которые должны быть интегрированы в объединенную систему видеонаблюдения и видеоаналитики Нацполиции. Эти камеры, позволяющие считывать номера, дадут возможность наказывать водителей, нарушающих ПДД.

Надеемся, этот проект будет реализован на территории Ренийской громады как можно скорее.

Однако же и ответственность родителей, которые обязаны обеспечивать безопасность малолетних детей, никто не отменял.