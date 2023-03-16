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На трассе Одесса – Рени легковушка врезалась в фуру – есть жертва

На трассе Одесса – Рени легковушка врезалась в фуру – есть жертва

Вечером 15 марта на автодороге сообщением Одесса – Рени, возле села Орловка Измаильского района Одесской области, произошла дорожная авария, в которой один человек погиб и еще трое травмированы.

По предварительной информации областного управления полиции, 47-летний житель села Новосельское, двигаясь на легковом автомобиле «ВАЗ» в сторону Измаила, совершал обгон грузовых автомобилей и выехал на встречную полосу, где столкнулся с одним из грузовиков «IVECO» под управлением 51-летнего одессита.

Легковушка врезалась в фуру, трасса Одесса - Рени

В результате ДТП погиб 42-летний односельчанин водителя «ВАЗ». Водителей обоих авто, а также 37-летнего брата водителя легковушки доставили в Ренийскую центральную городскую больницу с многочисленными переломами и ушибами. Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее Автодор предупреждал водителей о том, что из-за сильного тумана видимость на автодорогах Одесской области составит не более 200-500 метров и просил их быть особенно внимательными.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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