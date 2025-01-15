Нагадаємо, що територією села Орлівка проходить траса міжнародного значення М-15. Житлові будинки розташовані в безпосередній близькості до проїжджої частини, від дороги їх відділяє вузький, близько 70-80 сантиметрів тротуар, і то з одного боку.

На дорозі – інтенсивний рух транспорту, у тому числі й великовантажного, який прямує на поромну переправу «Орлівка», до Ренійського порту та на міжнародний пункт пропуску «Рені». На рахунку цієї ділянки дороги вже чотири жертви, двоє з яких – діти.

Після протесту місцевих жителів улітку 2024 року на дорозі встановили «лежачих поліцейських». Але не минуло й півроку, як обмежувачі швидкості почали демонтувати.

Дорожні роботи з демонтажу «лежачих поліцейських» розпочалися 9 січня, пише видання «Південь сьогодні». Рішення ухвалила комісія на чолі зі старшим інспектором департаменту Патрульної поліції в Одеській області Максимом Шандибою. За його словами, встановлення засобів примусового зниження швидкості було тимчасовим рішенням і не погоджено з органами Національної поліції.

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Він зазначив, що зараз на дорозі встановлено камери відеоспостереження, а навесні тут планують облаштувати піднятий пішохідний перехід. Але місцевих жителів це не заспокоїло, люди обурені, що їхнім дітям, які ходять до школи цією дорогою, знову загрожує небезпека.

Нагадаємо, після аварії з трагічними наслідками жителі Орлівки вийшли на акцію протесту і по суті перекрили рух трасою – вони ходили пішохідним переходом.