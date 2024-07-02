На трассе Одесса – Киев сгорела фура: что известно (фото)

На трассе Одесса – Киев сгорела фура: что известно (фото)

Сегодня днем, 2 июля, на трассе Одесса – Киев, в районе села Алтестово, загорелся грузовой автомобиль. Пожар не могли потушить несколько часов.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Горит фура на трассе

«Киевская трасса, район Алтестово, полностью сгорела фура, пожар больше 2 часов», – сообщают очевидцы.

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О жертвах и пострадавших на данный момент ничего не известно, поскольку официальная информация от ГСЧС по поводу произошедшего пока не поступала.

Пожар на Киевской трассе в Одесской области

Известно то, что из-за пожара на трассе частично перекрыты две полосы движения от моста в город. Но поскольку машин сейчас мало, пробки не наблюдается.

На трассе в Одесской области тушат фуру

Ранее на трассе Одесса – Киев загорелся микроавтобус с людьми.

Фото Тамилы Терзян

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