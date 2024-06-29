Движение крупногабаритного транспорта ограничат: когда и почему

Движение крупногабаритного транспорта ограничат: когда и почему

С 1 июля 2024 года в Украине вводится сезонное ограничение движения тяжеловесного транспорта. Это делается с целью сохранения автомобильных дорог в жаркую погоду.

Как напоминают в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28°С. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн.

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

При этом запрет не распространяется на транспортные средства, которые:

  • используются при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;
  • перевозят скоропортящиеся грузы;
  • используемые для перевозки живых животных и птицы;
  • перевозящие грузы повышенной опасности;
  • перевозящие военные грузы, товары двойного назначения и/или имущества, используемые для нужд обороны и пр.

Условия и временные ограничения будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха.

Ограничение времени будет устанавливаться в зависимости от районирования территории Украины и с учетом действия комендантского часа.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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