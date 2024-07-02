На трасі Одеса – Київ згоріла фура: що відомо (фото)

На трасі Одеса – Київ згоріла фура: що відомо (фото)

Сьогодні вдень, 2 липня, на трасі Одеса – Київ, в районі села Алтестово, спалахнув вантажний автомобіль. Пожежу не могли загасити кілька годин.

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя” з посиланням на очевидців події.

Горить фура на трасі

«Київська траса, район Алтестово, повністю згоріла фура пожежа понад 2 години», – повідомляють очевидці.

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Про жертв і постраждалих на даний момент нічого не відомо, оскільки офіційна інформація від ДСНС з приводу того, що сталося, поки не надходила.

Пожежа на Київській трасі на Одещині

Відомо те, що через пожежу на трасі частково перекрито дві смуги руху від мосту до міста. Але оскільки машин зараз замало, пробки не спостерігається.

На трасі на Одещині гасять фуру

Раніше на трасі Одеса – Київ спалахнув мікроавтобус з людьми.

Фото Тамілі Терзян

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