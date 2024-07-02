На трасі Одеса – Київ згоріла фура: що відомо (фото)

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя” з посиланням на очевидців події.

«Київська траса, район Алтестово, повністю згоріла фура пожежа понад 2 години», – повідомляють очевидці.

Про жертв і постраждалих на даний момент нічого не відомо, оскільки офіційна інформація від ДСНС з приводу того, що сталося, поки не надходила.

Відомо те, що через пожежу на трасі частково перекрито дві смуги руху від мосту до міста. Але оскільки машин зараз замало, пробки не спостерігається.

Раніше на трасі Одеса – Київ спалахнув мікроавтобус з людьми.

Фото Тамілі Терзян