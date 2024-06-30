В Одессе 6 часов тушили масштабный пожар на полях орошения (видео, фото)

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, горели сухая трава, кустарники и камыши, огонь распространялся из разных мест.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 21 пожарный от ГСЧС Одесщины, а также одна единица техники и 4 человека личного состава от Коммунального учреждения «Спасительно-водолазной службы».

Напомним, 29 июня, в Одессе тушили большой пожар на склонах у Трассы здоровья, в районе пляжа пограничников.