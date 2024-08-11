На трассе Киев – Одесса женщина на легковушке врезалась в прицеп, убив себя и 15-летнюю дочь

О дорожных авариях рассказали в управлении Нацполиции в Одесской области.

В частности, в субботу днем возле поселка Доброслав 24-летний водитель автомобиля Chevrolet, желая объехать выбоину на дороге и не удостоверившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшемся навстречу автомобилем Mitsubishi, которым управлял 19-щетний парень.

В аварии получили травмы 26-летний пассажир Mitsubishi и 20-летний пассажир Chevrolet.

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Еще одно ДТП случилось вечером около села Одаи. Полицейские предварительно установили, что 57-летний водитель автомобиля «Мерседес-Benz Sprinter» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «IVEKO» под управлением 61-летнего мужчины, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате травмировались двое пассажиров автомобиля «Мерседес-Benz Sprinter» – 12-летний мальчик и 50-летняя женщина. Они госпитализированы.

А около 21 часов того же дня на 394 км трассы Киев – Одесса 41-летняя водитель автомобиля Nissan Qashqai въехала в прицеп автомобиля Volvo, когда 54-летний водитель последнего остановился на раздельной полосе и ремонтировал сломавшийся в пути транспорт.

Водитель легковушки и ее 15-летняя дочь, которая была с ней, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас в полиции устанавливаются полные обстоятельства всех происшествий.

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