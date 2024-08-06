На трассе Киев-Одесса обрушился мост — упал прямо на грузовик (фото)

Сегодня, 6 августа, на трассе Киев – Одесса возле Умани обрушился мост прямо на грузовик. Водитель чудом остался жив.
ДТП произошло на 208 километре автодороги М-05 Киев — Одесса, возле Умани Черкасской области.
В телеграм-каналах сообщают, что обвалился наземный пешеходный мост. Под рухнувшей конструкцией оказался грузовик.
Сообщается, что водитель грузовика нет пострадал.
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В патрульной полиции Украины сообщают, что движение автомобилей в направлении Киева временно перекрыто. Патрульные обеспечивают движение в реверсном режиме.