Новости Одессы и Одесской области

На трассе Киев-Одесса обрушился мост — упал прямо на грузовик (фото)

На трассе Киев-Одесса обрушился мост — упал прямо на грузовик (фото)

Сегодня, 6 августа, на трассе Киев – Одесса возле Умани обрушился мост прямо на грузовик. Водитель чудом остался жив.

ДТП произошло на 208 километре автодороги М-05 Киев — Одесса, возле Умани Черкасской области.

В телеграм-каналах сообщают, что обвалился наземный пешеходный мост. Под рухнувшей конструкцией оказался грузовик.

на трассе Одесса-Киев обрушился мост

Сообщается, что водитель грузовика нет пострадал.

Читайте также: На мосту через Дунай сгорел пассажирский автобус Одесса-София (фото)

на трассе Одесса-Киев обрушился мост

В патрульной полиции Украины сообщают, что движение автомобилей в направлении Киева временно перекрыто. Патрульные обеспечивают движение в реверсном режиме.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua