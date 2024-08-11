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На трасі Київ – Одеса жінка на легковику врізалася в причіп, вбивши себе та 15-річну доньку

На трасі Київ – Одеса жінка на легковику врізалася в причіп, вбивши себе та 15-річну доньку

У суботу, 10 серпня 2024 року, в Одеському та Березівському районах сталися ДТП, в яких загинули двоє людей та ще четверо госпіталізовано. Серед загиблих та госпіталізованих є діти.

Про дорожні аварії розповіли в управлінні Нацполіції на Одещині.

Зокрема, в суботу вдень біля селища Доброслав 24-річний водій автомобіля Chevrolet, бажаючи об’їхати вибоїну на дорозі і не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, що рухався назустріч, яким керував 19-річний хлопець.

ДТП у Доброслава

В аварії отримали травми 26-річний пасажир Mitsubishi та 20-річний пасажир Chevrolet.

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Ще одна ДТП сталася увечері біля села Одаї. Поліцейські попередньо встановили, що 57-річний водій автомобіля “Мерседес-Benz Sprinter” не дотримувався безпечної дистанції і зіткнувся з автомобілем “IVEKO” під керуванням 61-річного чоловіка, який рухався попереду у попутному напрямку.

В результаті травмувалися двоє пасажирів автомобіля “Мерседес-Benz Sprinter” – 12-річний хлопчик та 50-річна жінка. Вони госпіталізовані.

ДТП біля села Одаї

А близько 21 години того ж дня на 394 км траси Київ – Одеса 41-річна водій автомобіля Nissan Qashqai в’їхала в причіп автомобіля Volvo, коли 54-річний водій останнього зупинився на роздільній смузі і ремонтував транспорт, що зламався в дорозі.

Водій легковика та її 15-річна донька, яка була з нею, загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав.

Наразі в поліції встановлюються повні обставини всіх подій.

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