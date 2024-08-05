В центре Одессы разбился молодой мотоциклист: его пассажир в тяжелом состоянии

Трагическая авария произошла вчера, 4 августа, около 21 часа на перекрестке улиц Канатной и Малой Арнаутской.

Как рассказали в полиции Одесской области, что водитель мотоцикла, двигался со стороны улицы Малой Арнаутской и, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с двумя автомобилями «Honda» и «Volkswagen», которые в то время ехали на зеленый свет со стороны улицы Канатной навстречу друг другу.

В соцсетях публикуют жуткие фото с места аварии:

Прибывшие на место ДТП медики пытались спасти мотоциклиста, но, к сожалению, от полученных травм он скончался. 18-летнего пассажира мотоцикла госпитализировали без сознания с различными травмами, в частности черепно-мозговой, и переломами костей таза и нижних конечностей.

Женщины, которые были за рулем «Honda» и «Volkswagen» не пострадали. Обеих водительниц проверили на состояние опьянения, они были трезвы.

Одесские следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.