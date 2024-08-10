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На дорогах Одессы погибла женщина и травмировался подросток на самокате

На дорогах Одессы погибла женщина и травмировался подросток на самокате

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которые случились в Одессе 9 и 10 августа 2024 года. В одном из них погибла женщина-пешеход, а в другом пострадал подросток.

По сообщению областного управления полиции, первое автопроисшествие произошло вечером пятницы, 9 августа, на Николаевской дороге.

Полицейские предварительно установили, что 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате потерпевшая погибла, ее личность устанавливается. Водителя авто проверят на содержание алкоголя в организме.

А сегодня днем, на таирова, а именно на проспекте Академика Глушко, 12-летний подросток на самокате пересекал проезжую часть и попал под колеса автомобиля Volkswagen под управлением 37-летнего местного жителя.

Подростка доставили в больницу с политравмой.

Обстоятельства происшествия устанавлиаются.

Ранее в Одессе 21-летний парень на мотоцикле влетел в движущиеся автомобили и погиб. Его пассажира госпитализировали без сознания.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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