На дорогах Одессы погибла женщина и травмировался подросток на самокате

По сообщению областного управления полиции, первое автопроисшествие произошло вечером пятницы, 9 августа, на Николаевской дороге.

Полицейские предварительно установили, что 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате потерпевшая погибла, ее личность устанавливается. Водителя авто проверят на содержание алкоголя в организме.

А сегодня днем, на таирова, а именно на проспекте Академика Глушко, 12-летний подросток на самокате пересекал проезжую часть и попал под колеса автомобиля Volkswagen под управлением 37-летнего местного жителя.

Подростка доставили в больницу с политравмой.

Обстоятельства происшествия устанавлиаются.

Ранее в Одессе 21-летний парень на мотоцикле влетел в движущиеся автомобили и погиб. Его пассажира госпитализировали без сознания.