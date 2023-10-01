На трасі Київ – Одеса загинув у ДТП водій мікроавтобуса

Двоє людей травмовано, одна загинула – такий сумний підсумок ДТП, яке сталося ввечері суботи 30 вересня 2023 року у Березівському районі Одеської області.

За даними обласного управління поліції, дорожня аварія сталася на трасі Київ – Одеса, неподалік села Петроверівка.

Попередньо поліцейські встановили, що 65-річний житель Петровірівської громади рухався у бік Одеси за кермом вантажівки “Камаз” з бортовим причепом. Під час розвороту він не переконався в безпеці маневру і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, який рухався в попутному напрямку під керуванням 63-річного жителя міста Рівного.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen загинув на місці до приїзду швидкої допомоги. А двоє пасажирів вантажівки 31 та 52 років отримали травми – їх госпіталізували до Ширяївської центральної районної лікарні. Сам водій “Камаза” від госпіталізації відмовився. Перевірка показала, що на момент аварії він був тверезий.

Правоохоронці з’ясовують подробиці події.

Нагадаємо, в Патрульній поліції попередили водіїв про необхідність з сьогоднішнього дня, 1 жовтня, включати в денний час ближнє світло фар або ходових вогнів, пересуваючись поза населеними пунктами.

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