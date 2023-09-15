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Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: легковушка столкнулась с микроавтобусом

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: легковушка столкнулась с микроавтобусом

Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате столкновения легковушки с микроавтобусом в Белгород-Днестровском районе.

Авария произошло сегодня, 15 сентября, около восьми утра вблизи города Татарбунары, сообщили в полиции Одесской области.

В полиции рассказали, что 24-летняя жительница Татарбунар за рулем «ВАЗ 2107» не справилась с управлением на закругленном участке дороги, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом. 

В результате ДТП 37-летний житель Рени, находившийся на пассажирском сидении легковушки, погиб на месте, а водитель госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. 

58-летний водитель микроавтобуса не пострадал. Его проверили на состояние опьянения – он был трезв.

В рамках начатого производства транспортные средства поместили на арестплощадку и назначили ряд экспертиз.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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