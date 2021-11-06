На трассе Киев – Одесса Nissan сбил насмерть женщину

Вечером пятницы, 5 ноября, на автодороге Киев – Одесса произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.
Как сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области, ДТП случилось недалеко от села Троицкого.
Житель Харьковской области, двигаясь на автомобиле Nissan в сторону Одессы, совершил наезд на двух жителей Подольского района – 45-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. От полученных травм женщина погибла, а ее попутчик-односельчанин получил травмы и был доставлен в больницу.
Из-за ДТП было временно ограничено движение транспорта по одной полосе в сторону Одессы.
Напомним, вечером 4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель автомобиля Opel сбил на пешеходном переходе парня и девушку – сестру и брата. 15-летняя девочка погибла на месте.
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Фото ГУНП в Одесской области