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На трассе под Одессой сбили насмерть женщину – водитель скрылся

На трассе под Одессой сбили насмерть женщину – водитель скрылся

Полиция Одесской области расследует обстоятельства гибели неизвестной женщины. Ее тело нашли сегодня утром на трассе Одесса – Киев возле села Нерубайское Одесского района. Рядом обнаружили обломки деталей автомобиля. Не исключено, что погибшая стала жертвой ДТП.

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Об этом сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области.

Сейчас полицейские устанавливают личность женщины, а также лиц, которые могут быть причастны к ее гибели.

Решается вопрос правовой оценки случившегося.

В полиции просят отозваться тех, кто возможно стал очевидцев происшествия и кому известна какая-либо информация об обстоятельствах ДТП. Обратиться можно на спецлинию “102”.

Напомним, 31 октября в одесском Ванном переулке водитель автомобиля Land Rover наехал на пожилую женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. От полученных травм одесситка скончалась на месте.

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Фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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