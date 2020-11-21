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Днем разбили, вечером спалили: одесский активист лишился второй машины за год (видео)

Днем разбили, вечером спалили: одесский активист лишился второй машины за год (видео)

В Одессе неизвестные сожгли автомобиль BMW X5, принадлежащий известному в городе активисту Демьяну Ганулу. Показательно, что это же авто сегодня днем атаковали «титушки».

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Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Ганула, после нападения машину доставили на СТО, и туда пришли двое молодых людей, которые «попросту облили и подпалили».

«Представляете? Сначала днем его бьют, а после попросту приходят на СТО и сожги полностью автомобиль», – констатирует Ганул на опубликованном им видео.

Также он отмечает, что это уже второй за год автомобиль, который ему сожгли.

Судя по видео, машина сгорела дотла и восстановлению не подлежит.

Как сообщалось ранее, сегодня днем, 21 ноября, в центре Одессы «титушки» разбили автомобиль активиста Демьяна Ганула. Активист полагает, что это месть за вчерашнюю акцию на улице Академической, где активисты снесли забор на месте незаконной стройки.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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