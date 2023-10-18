На Таирова тушили пожар в шестнадцатиэтажке: пришлось эвакуировать жильцов

14 пожарных машин выехали на пожар, который вспыхнул в квартире на 12-ом этаже в высотке на Таирова. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов верхних этажей. Пострадал хозяин квартиры.
Пожар в одной из многоэтажек на улице Вильямса в Одессе начался вечером 17 октября, загорелась одна из квартир на 12 этаже.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на месте работали 14 пожарных машин и 62 спасателя.
В квартире загорелось домашнее имущество на площади 10 кв.м. Пожар оперативно потушили.
«Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в оборудовании для защиты органов дыхания и зрения в звене газодымозащитной службы», — уточнили в ГСЧС.
Во время тушения пожара эвакуировали 25 жильцов дома, в том числе семерых детей.
В результате пожара пострадал 34-летний владелец квартиры, его госпитализировали в медучреждение.
Причина возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются.
Накануне, 16 октября, произошел масштабный пожар в Хаджибейском районе Одессы. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
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