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На Таирова тушили пожар в шестнадцатиэтажке: пришлось эвакуировать жильцов

На Таирова тушили пожар в шестнадцатиэтажке: пришлось эвакуировать жильцов

14 пожарных машин выехали на пожар, который вспыхнул в квартире на 12-ом этаже в высотке на Таирова. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов верхних этажей. Пострадал хозяин квартиры.

Пожар в одной из многоэтажек на улице Вильямса в Одессе начался вечером 17 октября, загорелась одна из квартир на 12 этаже.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на месте работали 14 пожарных машин и 62 спасателя.

В квартире загорелось домашнее имущество на площади 10 кв.м. Пожар оперативно потушили.

«Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в оборудовании для защиты органов дыхания и  зрения в звене газодымозащитной службы», — уточнили в ГСЧС.

пожар на Таирова

Во время тушения пожара эвакуировали 25 жильцов дома, в том числе семерых детей.

В результате пожара пострадал 34-летний владелец квартиры, его госпитализировали в медучреждение.

Причина возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются.

Накануне, 16 октября, произошел масштабный пожар в Хаджибейском районе Одессы. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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