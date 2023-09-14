Одесские пожарные в экстремальных условиях тушили масштабный пожар (видео)

В Одессе из-за поджога сухой травы в очередной раз загорелись поля фильтрации. При тушении пожара спасатели столкнулись с проблемой.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, возгорание произошло вчера вечером, 13 сентября.

По словам спасателей, это был один из наимасштабнейших пожаров за последнее время.

Спасателям пришлось прокладывать километровую рукавную линию, чтобы обуздать пламя, которое распространялось с невероятной скоростью.

Также пожарные сообщили, что за сутки им пришлось 40 раз выезжать на возгорание открытых территорий. В результате, огнем уничтожены 20 гектаров экосистем. Обошлось без пострадавших.

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