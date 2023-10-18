На Таїрова гасили пожежу у шістнадцятиповерхівці: довелося евакуювати мешканців

14 пожежних машин виїхали на пожежу, яка спалахнула у квартирі на 12-му поверсі у висотці на Таїрова. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців верхніх поверхів. Постраждав господар квартири.
Пожежа в одній із багатоповерхівок на вулиці Вільямса в Одесі розпочалася ввечері 17 жовтня, спалахнула одна з квартир на 12 поверсі.
Як повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС, на місці працювали 14 пожежних машин та 62 рятувальники.
У квартирі спалахнуло домашнє майно на площі 10 кв.м. Пожежу оперативно загасили.
“Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в обладнанні для захисту органів дихання та зору у ланці газодимозахисної служби”, – уточнили в ДСНС.
Під час гасіння пожежі евакуювали 25 мешканців будинку, зокрема семеро дітей.
Внаслідок пожежі постраждав 34-річний власник квартири, його госпіталізували до медустанови.
Причина загоряння та збитки наразі встановлюються.
Напередодні, 16 жовтня, сталася масштабна пожежа у Хаджибейському районі Одеси. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.
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