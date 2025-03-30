Об этом сообщается на сайте Черноморской территориальной громады.

Сергей Грищук – уроженец Черноморска, в ряды ВСУ вступил еще в 2014 году, а когда началась полномасштабная война он, не колеблясь, пошел защищать свободу и независимость Украины. Герой погиб 29 августа 2022 года, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Мирное на Херсонщине.

В соответствии с Указом Президента Украины солдат Сергей Грищук награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Владимир Губанов также был выпускником черноморского лицея №1. Он пошел защищать Украину с начала полномасштабной войны и погиб 21 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Нетайлово, Покровского района Донецкой области.

Почетное право открыть памятный знак защитнику Украины Сергею Грищуку было предоставлено его жене, а право открыть доску памяти Владимиру Губанову – его отцу и дочери.

Протоиерей Михаил Щерба провел панихиду и освятил памятные знаки.

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