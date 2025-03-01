Степан Чобану – военный летчик первого класса. В мирные годы трижды участвовал в военных парадах по случаю Дня Независимости Украины, пролетая над Крещатиком.

В 2010 году ушел на пенсию, но через пять лет вернулся в ВСУ – не мог быть в стороне, когда шла российско-украинская война. Был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 831-й бригады тактической авиации.

28 февраля 2022 года на самолете СУ-27 Степан Чобану вступил в воздушное сражение над Кропивницким, отвлекая на себя вражескую авиацию. Эти действия позволили остальным самолетам части перебазироваться на резервный аэродром.

Самолет Степану Чобану был атакован ракетами, в результате чего пилот погиб смертью храбрых. Похоронен в городе Миргороде.

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Указом Президента Украины от 3 марта 2022 года Степану Чобану присвоено звание Герой Украины и орден «Золотая звезда» (посмертно).

В том же году Степану Чобану было присвоено звание «Почетный гражданин Миргорода», его именем названа одна из улиц в городе Кропивницкий.

Распоряжением губернатора Одесской области в прошлом году именем Героя названа центральная улица в городе Рени.