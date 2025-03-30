На стене лицея в Черноморске увековечили имена погибших защитников
Про це повідомляється на сайті Чорноморської територіальної громади. Сергій Грищук – уродженець Чорноморська, до лав ЗСУ вступив ще у 2014 році, а коли почалася повномасштабна війна, він без вагань пішов захищати свободу та незалежність України. Герой загинув 29 серпня 2022 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Мирне на Херсонщині. Відповідно до Указу Президента України солдат Сергій Грищук нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Загиблі на війні випускники Чорноморського ліцею Володимир Губанов також був випускником чорноморського ліцею №1. Він пішов захищати Україну з початку повномасштабної війни та загинув 21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нетайлове, Покровського району Донецької області. На фасаді економіко-правового ліцею №1 міста Чорноморська Одеської області відкрили меморіальні дошки загиблим за Україну захисникам Почесне право відкрити пам’ятний знак захиснику України Сергію Грищуку було надано його дружині, а право відкрити дошку пам’яті Володимиру Губанову – його батьку та доньці. Протоієрей Михайло Щерба провів панахиду та освятив пам’ятні знаки. Панахида в Чорноморську Читайте також:

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