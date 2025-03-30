- На фронті загинув депутат та волонтер з Одещиниі;
- У Ренійській громаді відкрили меморіальну дошку пам’яті Героя України Степана Чобану;
- В Ізмаїлі відкрили меморіальну дошку на згадку про загиблого прикордонника (фото).
Про це повідомляється на сайті Чорноморської територіальної громади. Сергій Грищук – уродженець Чорноморська, до лав ЗСУ вступив ще у 2014 році, а коли почалася повномасштабна війна, він без вагань пішов захищати свободу та незалежність України. Герой загинув 29 серпня 2022 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Мирне на Херсонщині. Відповідно до Указу Президента України солдат Сергій Грищук нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Володимир Губанов також був випускником чорноморського ліцею №1. Він пішов захищати Україну з початку повномасштабної війни та загинув 21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нетайлове, Покровського району Донецької області. Почесне право відкрити пам’ятний знак захиснику України Сергію Грищуку було надано його дружині, а право відкрити дошку пам’яті Володимиру Губанову – його батьку та доньці. Протоієрей Михайло Щерба провів панахиду та освятив пам’ятні знаки. Читайте також: