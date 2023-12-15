На ремонт закрывается один из мостов Одесской области: проезд будет запрещен

Долгожданный ремонт моста через канал Кофа возле Килии на автодороге Т-16-07 (Килия-Измаил) начнется уже завтра. Во время проведения ремонтных работ на этом участке будет полностью закрыто движение, сообщает Бессарабия INFORM.

По информации мэра Килии Вячеслава Чернявского, подготовительные работы по демонтажу моста начались еще на прошлой неделе. Также к мосту съезжается ремонтная техника.

Подрядчик, выигравший тендер – «Росдорстрой», во время зимы планирует разобрать мост со стороны Килии, а затем со стороны Измаила. А уже с марта начнет строительство нового моста.

Напомним, общая стоимость работ составляет 212 40 000 гривен, ведь летом капитальный ремонт аварийного моста подорожал на 50 миллионов. Ремонтные работы финансирует служба восстановления.

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Проект ремонтных работ предусматривает капитальный ремонт, включая укрепление обочины, демонтирование поврежденных деталей, обновление мостового полотна, проезжей части и ряд других работ.

Поэтому уже с завтрашнего дня, 16 декабря, движение по данному участку будет невозможно. Поэтому водители при планировании маршрута должны это учитывать.

Напомним, мост через канал Кофа построен в 60-х годах прошлого века, он расположен на автодороге государственного значения Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково. В 2021 году его признали аварийным и закрыли после того, как посередине образовалась яма, а всю конструкцию перекосило.

Но водители продолжали пользоваться автомобилем, из-за чего он еще больше просел. Чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию, ремонтные работы уже начинают.