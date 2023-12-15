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На ремонт зачиняється один з мостів Одещини: проїзд буде заборонено

На ремонт зачиняється один з мостів Одещини: проїзд буде заборонено

Завтра, 16 грудня, розпочнуться ремонтні роботи мосту, який пролягає через канал Кофа біля міста Кілія. Роботи триватимуть близько 6 місяців. Ділянка, на якій проходитиме ремонт, буде закрита для руху транспорту. 

Довгоочікуваний ремонт мосту через канал Кофа біля Кілії на автодорозі Т-16-07 (Кілія-Ізмаїл) розпочнеться уже завтра. Під час проведення ремонтних робіт на цій ділянці буде повністю закрито рух, повідомляє “Бессарабія INFORM”.

За інформацією міського голови Кілії Вячеслава Чернявського, підготовчі роботи з демонтажу мосту почалися ще минулого тижня. Також до мосту з’їжджається ремонтна техніка.

Підрядник, який виграв тендер – “Росдорстрой”, під час зими планує розібрати міст з боку Кілії, а потім зі сторони Ізмаїла. А вже з березня почне будівництво нового мосту.

Нагадаємо, загальна вартість робіт складає 212 мільйонів 40 тисяч гривень, адже влітку капітальний ремонт аварійного мосту подорожчав на 50 мільйонів. Ремонтні роботи фінансує Служба відновлення.

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Проєкт ремонтних робіт передбачає капітальний ремонт, включаючи укріплення узбіччя, демонтування пошкоджених деталей, оновлення мостового полотна, проїзної частини та низку інших робіт.

Тому вже від завтра, 16 грудня, рух зазначеною ділянкою буде неможливий. Тому водії при плануванні маршруту мають це враховувати.

Нагадаємо, міст через канал Кофа побудований у 60-ті роки минулого століття, він розташований на автодорозі державного значення Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове. У 2021 році його визнали аварійним і закрили після того, як посередині утворилася яма, а всю конструкцію перекосило.

мост канал Кофа

Але водії продовжували користуватися автомобілі, через що він ще більше просів. Аби не спроковувати аварійну ситуацію, ремонтні роботи розпочинають уже.

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