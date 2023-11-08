В Одесской области 213 миллионов потратят на ремонт моста: с лета цена выросла на 50 миллионов грн

Мост через канал Кофа построен в 60-е годы прошлого века, он расположен на автодороге государственного значения Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково. В 2021 году его признали аварийным и закрыли после того, как посередине образовалась яма, а всю конструкцию перекосило.

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Специалисты пришли к выводу, что из-за этих повреждений в любой момент может произойти обрушение. Тогда на участке установили указатели и бетонные блоки, чтобы воспрепятствовать движению всех видов транспорта, и предложили водителям альтернативные маршруты движения: более длинным и по бездорожью. Однако водители самостоятельно раздвинули ограждения и продолжают рисковать, проезжая по провисшей конструкции.

В июле этого года региональная Служба восстановления уже объявляла тендер на ремонт этого моста. Предыдущая стоимость работ составляла 163 млн, но торги были отменены из-за ошибок в документации.

Новый тендер опубликован на площадке госзакупок Рrozorro.

Торги продлятся до 15 ноября. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

Работы на мосту предусматривают укрепление обочины, демонтаж поврежденных деталей, обновление мостового полотна, проезжей части и ряд других работ.

В обращениях граждан к Госаудитслужбе этот тендер назвали «нецелесообразной и бессмысленной» тратой государственных средств во время войны.