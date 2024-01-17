Прилет “шахеда” в одесский двор: как выглядит пятиэтажка после российской атаки (фоторепортаж)

Во дворе пятиэтажки продолжаются работы по расчистке территории от стекла и кусков штукатурки, которую ударной волной поотрывало от стен дома.

Дотла сожженные автомобили еще вчера были участниками дорожного движения, а сегодня это куча металлолома.

Вследствие ударной волны от обломков сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины. В пятиэтажке, которая пострадала наиболее, практически нет уцелевших окон — оконные рамы ввалились внутрь квартир.

Изнутри квартиры выглядят еще страшнее — без окон, выбиты балконные двери, повреждена штукатурка на стенах и мебель.

Как сообщили в Одесском горсовете, по состоянию на 14:30 17 января, в результате ночной атаки повреждено 10 домов, в общем счете — 124 квартиры.

По предварительным данным 198 окон в квартирах одесситов и 27 окон в подъездах подлежат ремонту или замене. Также повреждения получили 94 балконных блока.

В пострадавших домах есть газо-, водо- и электроснабжение. Отсутствует отопление в связи с повреждением теплотрассы и тепловой камеры.

Прямо во дворе пятиэтажки развернут пункт обогрева, где людям предлагали согреться чаем, а психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Кроме того, по адресу проспект Шевченко, 8/4, развернут районный оперативный штаб. Он будет работать с 9:00 до 17:00 в ближайшие дни. Обращаться за помощью и консультацией жители пострадавших домов могут в Приморскую районную администрацию по адресу ул. Канатная, 134 с 08:30 до 17:30 или по телефону: (048) 705-75-00.

Как стало известно, во ходе сегодняшней внеочередной сессии Одесского горсовета выделены 5 миллионов гривен на восстановление домов, пострадавших сегодня ночью.

Напомним, сегодня ночью 17 января 2024 года российские войска нанесли по Одессе комбинированный удар с воздуха: сначала атаковали город дронами-камикадзе, а под утро еще и ракетами.