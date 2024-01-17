Враг атаковал Одессу с воздуха: пострадали люди, есть пожары и разрушения (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Как сообщают ночью, враг атаковал южные регионы ударными дронами типа «Shahed-131/136». В течение почти трех часов работали подразделения противовоздушной обороны.

Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

По одному дрону уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях.

В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

В нескольких локациях произошли возгорания — горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.

Как сообщили в ГСЧС, в результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 кв.м.

Эвакуированы 130 человек, на месте развернут мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Частично разрушен фасад дома на площади 100 кв.м.

Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля. Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что сначала было известно об одном пострадавшем. 62-летний мужчина получил осколочное ранение. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Затем количество раненых увеличилось до трех человек – ранения получили женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. Им также медики оказали всю необходимую помощь.

Из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц.

Уже под утро в Одессе снова раздались взрывы. Предварительно известно, что российский самолет запустил в направлении Одесской области несколько тактических ракет. Информации о попаданиях или сбитии по состоянию на 7 часов утра еще не было.

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Ликвидацию последствий ночного обстрела Одессы показали в мэрии и ГСЧС.