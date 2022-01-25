На поселке Котовского учительница избила школьника бутылкой

В одесских телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой видно, как учительница несколько раз бьет по голове пластиковой бутылкой двенадцатилетнего школьника. Сразу после инцидента педагог уволилась.

Ситуацию прокомандовала начальник Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич:

Дети, которые это сняли поступили правильно, ч о сразу показали запись другому учителю, социальному педагогу. Та сразу рассказала директору и школа отреагировала так как и должна была, сообщила о случившемся в Департамент образования, в полицию и Службу по делам детей. Учительница сразу же уволилась по собственному желанию. Но это не значит, что на этом все закончилось. Обстоятельства случившегося изучат в полиции, Службе по делам детей и в Департаменте образования. После чего отреагируют согласно закона.

Сам ребенок в интервью «7 каналу» пояснил, что во время урока достал и поставил на стол пластиковую бутылку. После чего бутылку взял одноклассник, а мальчик принялся отбирать бутылку обратно.

Это разозлило учительницу, и та принялась лупить пластиковой бутылкой ребенка по голове.

Мама же мальчика пожаловалась, что педагоги предвзято относятся к ее ребенку, считают его хулиганом и постоянно ему об этом напоминают, даже тогда, когда он ведет себя хорошо.

Недавно мы рассказывали о другом похожем инциденте. В Одессе уволили учителя, который по полу тащил шестиклассника к директору. Этот случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях и многие одесситы оказались на стороне учителя.

Что интересно, и случае с избиением бутылкой, находятся люди, защищающие учительницу.

Но бывают и противоположные ситуации, когда жертвами становятся сами учителя. Так, в апреле прошлого года в одесской школе №22, что на улице Махачкалинской, ученик восьмого класса в ходе конфликта с учительницей математики распылил в лицо женщине перцовый баллончик.

А в Холодно-Балковской школе под Одессой ученик 6 класса сломал ногу во время игры в футбол, а учительница вместо того, чтобы оказать ребенку первую помощь, велела вынести его за территорию школы.

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Видео «Vgorode news»

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