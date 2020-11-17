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Скандал в школе под Одессой: учительница избавилась от ребенка со сломанной ногой

Скандал в школе под Одессой: учительница избавилась от ребенка со сломанной ногой

В Холодно-Балковской школе под Одессой ученик 6 класса сломал ногу во время игры в футбол, а учительница вместо того, чтобы оказать ребенку первую помощь, велела вынести его за территорию школы.

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Как пишет УСИ, дети играли в футбол после уроков, пока ждали школьный автобус. 11-летний Даня поскользнулся и упал, а бежавший позади10-класник упал на него сверху и сломал мальчику ногу.

«Мы играли в футбол, трава была скользкая. Я бежал, поскользнулся и упал. Мальчик, который бежал сзади меня, споткнулся и упал мне на ногу. Я услышал хруст, а потом нога стала сильно болеть», – рассказал пострадавший школьник.

Отсутствие ученика заметили уже на половине пути. А когда автобус вернулся в школу, сопровождавшая детей учительница не стала оказывать первую помощь и вызывать скорую, а приказала старшеклассникам вынести ребенка за территорию школы. В итоге скорую ребенку вызывали родители.

При этом, как рассказала мама пострадавшего, старшие дети просто тянули ее сына подмышки. А на вопрос «Что вы делаете?» учительница ответила: «А что я должна сделать?»

Мальчика госпитализировали в Детскую областную больницу. У него перелом левой ноги со смещением. Сейчас ногу школьника держат на вытяжке. Если кости встанут на место, ногу загипсуют, а если нет – будут оперировать.

Тем временем, учительницу временно отстранили от работы, однако увольнять не будут. По словам директора школы, в тот момент учительница «видимо, растерялась».

В школе пообещали провести со всеми педагогами инструктаж, как действовать в подобных ситуациях и как оказывать первую медицинскую помощь детям при переломе.

Фото: УСИ

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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