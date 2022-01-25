Из-за непогоды в Одессе и области много аварий: есть и смертельные

Только ДТП, где понадобилась помощь спасателей, в ночь с 24 на 25 января, произошло семь. В Одном из них погибла девушка.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области сообщили о 7 дорожно-транспортных происшествиях, на которые вызывали спасателей.

Так, в Одессе в шестом часу утра на Киевском шоссе водитель легкового автомобиля въехал в столб. Его 20-летнюю пассажирку сотрудникам ГСЧС пришлось доставать с помощью шанцевого инструмента. Девушку госпитализировали.

Вечером 24 января на улице Грушевского столкнулись фура и Nissan Qashqai. В этот раз люди из разбитого кроссовера сумели выбраться сами.

В Одесском районе, на территории Визирской территориальной громады, на автомагистрали М-14 Одесса-Николаев за селом Мищанка, в два часа дня вытащили автомобиль из кювета. Помощь медиков понадобилась одному человеку.

Улетел в кювет и автомобиль на территории Ананьевской территориальной громады (Подольский район). Происшествие случилось днем 24 января у села Жеребково 13:49.

В Одесском районе, на территории Визирской территориальной громады, на автомагистрали М-14 Одесса-Николаев за селом Новая Ольшанка, половине пятого утра два грузовика угодили в кювет. Их водителям понадобилась помощь спасетелей, чтобы вернуть автомобили на дорогу.

В Березовском районе, на территории Петровировской территориальной громады, на автомагистрали Киев-Одесса, в два ночи спасатели помогли с буксировкой грузовика. Машину занесло и она частично перекрыла движение в направлении Одессы.

Трагедия произошла в Измаильском районе, на территории Вилковской территориальной громады. Там около 5 утра на автомагистрали Приморское – Вилково спасатели вытащили из кювета легковой автомобиль, в котором нашли погибшую 28-летнюю девушку.

Напомним, что по Одессе и области 25 января действует штормовое предупреждение из-за гололедицы. Водителей просят без крайней необходимости не выезжать на улицы города и загородные трассы. А если выехать необходимо, то двигаться с предельной осторожностью и внимательностью.

Согласно прогнозу синоптиков, снег в Одесском регионе должен прекратить идти к обеду 25 января.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

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