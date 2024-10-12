На войне погиб 23-летний боец из Одесской области

Об этом сообщается на странице громады в Facebook.

Михаил Собченко (дата его рождения – 2 апреля 2001 года) погиб 9 октября 2024 года, выполняя боевое задание по выявлению и уничтожению сил противника на Донецком направлении.

«Михаил Собченко получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Он погиб, но светлая память о нем будет жить в наших сердцах вечно. Тузловская громада выражает искренние соболезнования родным и близким Героя», – говорится в сообщении.

Сообщается, что бойца похоронят в Лиманской громаде.

Ранее в Авангардовской громаде Одесской области простились с погибшим жителем села Прилиманское. 47-летний Руслан Ейников также воевал с оккупантами на Донецком направлении.