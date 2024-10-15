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Два дня траура: Любашевская громада прощается с погибшими Героями

Два дня траура: Любашевская громада прощается с погибшими Героями

Любашевская громада прощается с погибшими на войне земляками — полицейским Владиславом Белоусом и военнослужащим Юрием Богаченко. 15 и 16 октября в поселке объявлен траур.

О горькой потере сообщили в Любашевской громаде.

Полицейский штурмового полка «Цунами» управления полиции особого назначения, капрал полиции Владислав Петрович Белоус погиб 11 октября во время выполнения боевого задания вблизи Торецка на Донецком направлении. Ему навсегда останется 28 лет.

Владислав Белоус

Прощание с Героем пройдет сегодня, 15 октября, в Любашевке. В громаде объявлен День траура.

46-летний житель Любашевки Юрий Михайлович Богаченко — военнослужащий автомобильного взвода подвоза продовольствия, вещевого и военно-технического имущества роты материального обеспечения воинской части погиб 11 октября 2024 года во время выполнения боевого (специального) задания.

Юрий Богаченко

16 октября в Любашевской громаде объявлен День траура и общественное прощание с погибшим Героем Юрием Богаченко.

Ранее страшное известие получила накануне Тузловская громада: погиб 23-летний Защитник Михаил Собченко, мужественно защищавший украинскую землю от оккупантов.

А в Авангардовской громаде Одесской области простились с погибшим жителем села Прилиманское. 47-летний Руслан Ейников также воевал с оккупантами на Донецком направлении.

 

 

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