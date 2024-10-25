При захисті Покровську загинув воїн-доброволець з Ізмаїла

Трагічну звістку повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Сергій Климець народився і навчався в Ізмаїлі. Коли йому було 14, померла мати… Поруч були батько, старший брат і бабуся. Після закінчення школи вступив до Одеського гуманітарного коледжу на юридичний факультет. Відслужив військову строкову службу і повернувся до рідного міста, де працював, заробляючи собі на життя.

Воїн-доброволець захищав Україну від російських окупантів на Покровському напрямку. Там під час виконання бойового завдання Сергій Васильович загинув, віддавши за свободу, незалежність України найдорожче – власне життя.

Героя поховають на Алеї Слави на Новому кладовищі Ізмаїла.

Вічна пам’ять і вічна слава Українському Воїну, який до останнього подиху захищав рідну Україну і право кожного з нас на життя…

Кровопролитна війна продовжує забирати життя жителів Одещини: на полі бою загинув житель Ізмаїла, гранатометник механізованого взводу Сергій Віталійович Полтавський.

Раніше страшну звістку отримала Любашівська громада: місцеві жителі прощалися із загиблими на війні земляками – поліцейським Владиславом Білоусом і військовослужбовцем Юрієм Богаченком. А в Тузлівській громаді прощалися з 23-річним Захисником Михайлом Собченко.