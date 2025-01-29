захват пляжа в Одессе
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Как сообщала “Одесская жизнь”, на единственном свободном участке побережья между пляжными зонами «Санторини» и «Буфет на Малом Фонтане» начали устанавливать огромный деревянный настил. А вчера он уже исчез.

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Так выглядит пляж на Малом Фонтане 28 января (скриншот из видео «Думской»)

По документам на пляже велось «благоустройство», арендатор должен был провести восстановление поврежденного во время штормов участка вдоль подпорной стенки. В мэрии обещали, что кроме ремонта подпорной стенки, там будет обустроена смотровая площадка на верхней террасе склона, установлены лавочки и урны.

Заказчиком выступало управление инженерной защиты территории города и развития побережья. 

«Согласно договору арендатор обязан обеспечить сохранность арендованного имущества, предотвращать ухудшение берегозащитных свойств, содержать участок пляжа в техническом состоянии, которое гарантирует сохранение берегозащитных функций, выполнять работы, удерживающие пляжную полосу от размывов. Все нормы по пропорциональности границ пляжа с услугами и без них в отношении 70 на 30 остаются без изменений. Также не происходит нарушений схемы дислокации пляжа, на которой в этом участке пляжа всегда были размещены места для отдыхающих, разрушенные штормом и требующие восстановления», — пояснили журналистам в мэрии.

Отметим, в Одессе под предлогом берегоукрепления на пляжах нередко появляются настилы для платных шезлонгов, или полноценные кафе и клубы. Это сильно ограничивает доступ отдыхающих для бесплатного отдыха.

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