Как сообщала “Одесская жизнь”, на единственном свободном участке побережья между пляжными зонами «Санторини» и «Буфет на Малом Фонтане» начали устанавливать огромный деревянный настил. А вчера он уже исчез.

По документам на пляже велось «благоустройство», арендатор должен был провести восстановление поврежденного во время штормов участка вдоль подпорной стенки. В мэрии обещали, что кроме ремонта подпорной стенки, там будет обустроена смотровая площадка на верхней террасе склона, установлены лавочки и урны.

Заказчиком выступало управление инженерной защиты территории города и развития побережья.

«Согласно договору арендатор обязан обеспечить сохранность арендованного имущества, предотвращать ухудшение берегозащитных свойств, содержать участок пляжа в техническом состоянии, которое гарантирует сохранение берегозащитных функций, выполнять работы, удерживающие пляжную полосу от размывов. Все нормы по пропорциональности границ пляжа с услугами и без них в отношении 70 на 30 остаются без изменений. Также не происходит нарушений схемы дислокации пляжа, на которой в этом участке пляжа всегда были размещены места для отдыхающих, разрушенные штормом и требующие восстановления», — пояснили журналистам в мэрии.

Отметим, в Одессе под предлогом берегоукрепления на пляжах нередко появляются настилы для платных шезлонгов, или полноценные кафе и клубы. Это сильно ограничивает доступ отдыхающих для бесплатного отдыха.

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