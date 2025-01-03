Новости Одессы и Одесской области

На площади Трибуны Героев (Толбухина) трамвай съехал на автомобильную дорогу (фото)

На площади Трибуны Героев (Толбухина) трамвай съехал на автомобильную дорогу (фото)

В районе площади Трибуны Героев (бывшая Толбухина) трамвай третьего маршрута сошел с рельс и выехал на проезжую часть для автотранспорта. Сейчас там пробка из трамваев и автомобилей.

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Об этом сообщила корреспондентка “Одесской Жизни” с места происшествия. Предварительно, никто из людей не пострадал. Сейчас работники “Одесгорэлектротранса” ремонтируют поврежденные трамвайные рельсы.

При возможности советуем водителям выбирать маршрут объезда этого места, так как во время ремонта рельс там возможны пробки.

Напоминаем, что в конце прошлого года на площади, где произошло происшествие, была капитально отремонтирована трамвайная линия.

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Фото Анастасии Епурь

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Редакция ПРОФИЛЬ
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