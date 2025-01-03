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На площі Трибуни Героїв (Толбухіна) трамвай з’їхав на автомобільну дорогу (фото)

На площі Трибуни Героїв (Толбухіна) трамвай з’їхав на автомобільну дорогу (фото)

В районі площі Трибуни Героїв (колишня Толбухіна) трамвай третього маршруту зійшов з колії та виїхав на проїжджу частину для автотранспорту. Зараз там корка з трамваїв та автомобілів.

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Про це повідомила кореспондентка “Одеського Життя” з місця пригоди. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Зараз працівники “Одесміськелектротрансу” ремонтують пошкоджену трамвайну колію.

За можливості радимо водіям обирати маршрут руху в об’їзд цього місця, тому що на час ремонту рейок там можливі затори.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року на площі, де сталася пригода, було капітально відремонтовано трамвайну лінію.

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Фото Анастасії Єпур

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Редакція ПРОФІЛЬ
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