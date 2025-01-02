Новини Одеси та Одеської області

Унаслідок потрійної ДТП під Одесою постраждали пасажири мікроавтобуса

Унаслідок потрійної ДТП під Одесою постраждали пасажири мікроавтобуса

Сьогодні, 2 січня, в Одеському районі легковий мікроавтобус Hyundai не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілями, які їхали назустріч. Постраждали пасажири.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Аварія сталася близько 7-ї години на одній із вулиць селища Авангард, повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські попередньо встановили, що 30-річний автомобіль Hyundai занесло на слизькій дорозі, він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком Mercedes під керуванням 39-річного чоловіка та з вантажівкою «MAN» під керуванням 61-річного чоловіка.

дтп в Авангарді

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали пасажири Hyundai віком 23 та 43 роки. Постраждалих доставили до лікарні.

дтп в Авангарді

Водіїв перевірять на стан сп’яніння. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Читайте також: Одесити до кінця 2025 року не зможуть пересуватися важливою магістраллю

 

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk