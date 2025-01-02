Унаслідок потрійної ДТП під Одесою постраждали пасажири мікроавтобуса

Одесити перемогли у всеукраїнському освітньому конкурсі Наприкінці грудня 2024 року було підбито підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Транзит російського газу зупинено: що буде з тарифами З 1 січня 2025 року зупинено транспортування російського природного газу територією України. При цьому тарифи на транспортування природного газу для внутрішніх споживачів в Україні зростуть у чотири рази. Як зміниться тариф для населення, читайте у публікації “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Новорічне звернення Зеленського: де дивитись Вже за багаторічною традицією, що склалася, в останні хвилини 2024 року президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до українців. Коли і де можна переглянути новорічне звернення глави держави, дізнавалося «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ