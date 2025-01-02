Унаслідок потрійної ДТП під Одесою постраждали пасажири мікроавтобуса

Сьогодні, 2 січня, в Одеському районі легковий мікроавтобус Hyundai не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілями, які їхали назустріч. Постраждали пасажири.
Аварія сталася близько 7-ї години на одній із вулиць селища Авангард, повідомили в поліції Одеської області.
Поліцейські попередньо встановили, що 30-річний автомобіль Hyundai занесло на слизькій дорозі, він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком Mercedes під керуванням 39-річного чоловіка та з вантажівкою «MAN» під керуванням 61-річного чоловіка.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали пасажири Hyundai віком 23 та 43 роки. Постраждалих доставили до лікарні.
Водіїв перевірять на стан сп’яніння. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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