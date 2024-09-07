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На площу Толбухіна повернулися трамваї

На площу Толбухіна повернулися трамваї

З сьогоднішнього дня, суботи, 7 вересня 2024 року, в Одесі відновлено рух трамваїв площею Толбухіна, раніше припинений у зв’язку з ремонтними роботами на цій площі.

Про це інформує комунальне підприємство «Одесміськелектротранс».

Зокрема, йдеться про трамваї №13 та №7.

«Рух трамвайних маршрутів площею Толбухіна відновлено», – зазначають комунальники.

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6 вересня стартував третій етап ремонтних робіт на площі Толбухіна. В рамках цих робіт заплановано ремонт проїжджої частини, трамвайних колій та зовнішнього освітлення.

Через ремонтні роботи з вечора п’ятниці 6 вересня було тимчасово призупинено рух площею Толбухіна трамвайного маршруту №13, а трамвай №7 курсував від вулиці Паустовського до 2-ї станції Люстдорфської дороги. А на ділянці від 11-ї до 16-ї станції Люстдорфської дороги мали тимчасово курсувати два вагони за маршрутом №7 та один – за маршрутом №27.

Як повідомлялося раніше, трамвайний маршрут «Північ – Південь буде закритий через дренажні роботи на спуску Маринеско, які розпочнуться у вересні.

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